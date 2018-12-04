Небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидаются во вторник в Московском регионе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник днем, ночью снег продолжится, а температура опустится до минус 7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Местами небольшой снег. Гололедица ", - говорится в сообщении. По прогнозу синоптиков, в Москве днем будет от минус 2 до нуля градусов, ночью - от 4 до 2 градусов мороза.

В Подмосковье столбики термометров днем покажут от минус 5 до нуля градусов, ночью - от минус 7 до минус 2 градусов.

Во вторник в Московском регионе ожидается южный ветер 6 - 11 м/с, в ночные часы его скорость не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.