Более 4 тыс. автомобилей без номеров переместили на спецстоянки Москвы с начала года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. автомобилей с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами были перемещены на спецстоянки Москвы с начала 2018 года, сообщается в Twitter Департамента транспорта столицы.
"С начала 2018 года было перемещено на спецстоянки Москвы 4363 автомобиля с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами. На 80% таких автомобилей указали сами граждане", - говорится в сообщении.
С начала 2018 года было перемещено на спецстоянки Москвы 4363 автомобиля с отсутствующими или нечитаемыми рег.номерами. На 80% таких автомобилей указали сами граждане. Все эти автомобили прошли необходимые проверки по розыскным базам правоохранительных органов.— Московский транспорт (@DtRoad) 4 декабря 2018 г.
Отмечается, что все эти автомобили прошли проверки по базам правоохранительных органов.
Автомобили без номеров начали перемещать на спецстоянки с 29 апреля 2017 года по решению Антитеррористической комиссии.
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. бесхозных автомобилей скопилось с 2013 года на специализированных стоянках в Москве. Владельцы не забирают брошенные автомобили потому, что цена машины ниже, чем стоимость ее перемещения и хранения на спецстоянке. Автомобилистов, которые годами не забирают свои машины, ищут с помощью ГИБДД и отправляют им уведомления. Если собственник так и не пришел за машиной, то такой транспорт признается бесхозным через суд, затем автомобиль может быть утилизирован.