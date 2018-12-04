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Более 4 тыс. автомобилей без номеров переместили на спецстоянки Москвы с начала года

Отмечается, что все машины проверили по базам правоохранительных органов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. автомобилей с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами были перемещены на спецстоянки Москвы с начала 2018 года, сообщается в Twitter Департамента транспорта столицы.

"С начала 2018 года было перемещено на спецстоянки Москвы 4363 автомобиля с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами. На 80% таких автомобилей указали сами граждане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти автомобили прошли проверки по базам правоохранительных органов.

Автомобили без номеров начали перемещать на спецстоянки с 29 апреля 2017 года по решению Антитеррористической комиссии.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. бесхозных автомобилей скопилось с 2013 года на специализированных стоянках в Москве. Владельцы не забирают брошенные автомобили потому, что цена машины ниже, чем стоимость ее перемещения и хранения на спецстоянке. Автомобилистов, которые годами не забирают свои машины, ищут с помощью ГИБДД и отправляют им уведомления. Если собственник так и не пришел за машиной, то такой транспорт признается бесхозным через суд, затем автомобиль может быть утилизирован.

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