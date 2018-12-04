Более 4 тыс. автомобилей без номеров переместили на спецстоянки Москвы с начала года

"С начала 2018 года было перемещено на спецстоянки Москвы 4363 автомобиля с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами. На 80% таких автомобилей указали сами граждане", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. автомобилей с отсутствующими или нечитаемыми регистрационными номерами были перемещены на спецстоянки Москвы с начала 2018 года, сообщается в Twitter Департамента транспорта столицы.

С начала 2018 года было перемещено на спецстоянки Москвы 4363 автомобиля с отсутствующими или нечитаемыми рег.номерами. На 80% таких автомобилей указали сами граждане. Все эти автомобили прошли необходимые проверки по розыскным базам правоохранительных органов.

Отмечается, что все эти автомобили прошли проверки по базам правоохранительных органов.

Автомобили без номеров начали перемещать на спецстоянки с 29 апреля 2017 года по решению Антитеррористической комиссии.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. бесхозных автомобилей скопилось с 2013 года на специализированных стоянках в Москве. Владельцы не забирают брошенные автомобили потому, что цена машины ниже, чем стоимость ее перемещения и хранения на спецстоянке. Автомобилистов, которые годами не забирают свои машины, ищут с помощью ГИБДД и отправляют им уведомления. Если собственник так и не пришел за машиной, то такой транспорт признается бесхозным через суд, затем автомобиль может быть утилизирован.