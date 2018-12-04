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Остановки городского транспорта с подогревом появятся в Москве

Такие остановки планируется разместить возле станций метро с наибольшим пассажиропотоком

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Остановки с подогревом установят для удобства пассажиров возле станций метро и на маршрутах городского транспорта Москвы с наибольшим пассажиропотоком. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента транспорта.

"Для нас важно, чтобы ожидание городского транспорта было максимально комфортным для пассажиров. Специальные остановки с подогревом помогут горожанам согреться в холодное время года. Такие остановки мы планируем разместить возле станций метро с наибольшим пассажиропотоком, где есть возможность подключиться к электросети", - сказал собеседник агентства.

Первая тестовая остановка с подогревом появилась прошлой зимой возле станции метро "Партизанская", ее эксплуатация признана успешной. Остановка представляет собой навес, в который вмонтированы инфракрасные обогреватели. Уровень обогрева рассчитан так, что справляется с московскими морозами.

Всего в Москве более 9 тыс. остановок городского транспорта. Они оборудованы навесами, где пассажиры могут укрыться от дождя, снега и ветра.

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