Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве в вечерний час пик во вторник достигли восьми баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:45 мск.

По данным информцентра столичного департамента транспорта, плотный поток зафиксирован на всем протяжении Третьего транспортного и Садового колец. МКАД загружен на западе по внутренней стороне, на северо-западе и юго-востоке - в обоих направлениях, а также на юго-западе - по внешней стороне.

В сторону области затруднено движение на Волоколамском, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов и Профсоюзной улице.