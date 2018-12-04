Собянин сообщил о ликвидации дефицита учителей в московских школах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дефицит учителей в Москве ликвидирован, вакансий в школах, несмотря на строительство и запуск большого количества новых учебных заведений, почти нет. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "ТВ Центр" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дефицита преподавателей нет, несколько лет назад он был, но сегодня, чтобы устроиться учителем, нужно еще пройти во многих случаях и серьезный конкурс. Проблем с этим не существует, вакансий в школах практически нет", - сказал Собянин.

Он добавил, что количество школьников в Москве каждый год увеличивается, новые школы строятся в основном в местах массовой жилой застройки.

По словам мэра, столичные школьники сейчас слишком перегружены. "Бедные школьники перегружены очень серьезно, на мой взгляд, избыточно: по шесть-семь уроков, потом дополнительные кружки, дополнительное образование", - отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют в ближайшие три года построить 30 детских садов, 22 школы и 38 пристроек к школам общей вместимостью на 40 тыс. мест. За минувшие восемь лет в столице введено в эксплуатацию более 300 школ и детских садов.