Власти Москвы будут выдавать льготникам деньги на редкие лекарства, если их нет в наличии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Получателям льготных лекарств в Москве будут выделять деньги на самостоятельное приобретение редких медикаментов, если их в данный момент нет в наличии. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Ведущий эфира Алексей Фролов спросил мэра города, есть ли жалобы на получение льготных лекарств в городе. Собянин ответил, что такие обращения в первую очередь появляются тогда, когда больному нужны специфические медикаменты, которые выходят за рамки номенклатуры.

"В запасе, как правило, таких лекарств нет, их заранее закупить невозможно. Возникает пауза, пока это лекарство закупят, пока оно придет <…> Мы приняли решение о проведении эксперимента: по решению врачебной комиссии этому пациенту дается денежный эквивалент, на который он пойдет и в аптеке купит нужное лекарство", - пояснил градоначальник.

Собянин отметил, что благодаря такой альтернативе пациенту не придется ждать, однако за ним останется право отказаться от такой возможности и дождаться централизованной закупки.

Глава Москвы отметил, что в целом "жалоб на льготное обеспечение стало в разы меньше" и проблема "из информационной повестки практически ушла".

"Мы, конечно, будем стараться, чтобы вся номенклатура лекарств была в запасе в поликлинических аптеках. Мы постоянно работаем над тем, чтобы эти лекарства были современными и отвечали современным требованиям", - резюмировал мэр.