Поезда "Москва" запустят на Большой кольцевой линии столичного метро

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен запустит инновационные поезда "Москва" на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) к открытию станции "Савеловская", которую планируется запустить до конца 2018 года. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, поезда будут курсировать и на Солнцевской линии.

"К открытию "Савеловской" наши самые современные поезда будут курсировать на пяти линиях Московского метрополитена. Наиболее внимательные москвичи уже заметили состав нового поколения на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, где он пока ходит без пассажиров, потому что машинисты осваивают новинку", - цитирует портал слова первого заместителя начальника метро, начальника дирекции и инфраструктуры Дмитрия Дощатова.

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля, сейчас поезда курсируют на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филевской линиях.

Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. В каждом салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также USB-розетки для зарядки гаджетов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый".

БКЛ - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).