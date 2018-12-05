Мосгорнаследие добилось сноса незаконной мансарды на Доме полярников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Департамент культурного наследия города Москвы добился демонтажа незаконной мансарды, искажавшей исторический облик объекта культурного наследия - Дома полярников на Никитском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Не так давно облик дома был искажен - одна из жительниц памятника без каких-либо согласований надстроила мансарду, тем самым, увеличив площадь своей квартиры. Нам пришлось обратиться в суд, чтобы мансарда была демонтирована. Сейчас все необходимые работы проведены, реставраторы вернули исторические габариты кровле и фасаду этого уникального здания", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Затраченная на снос мансарды и восстановление крыши сумма будет взыскана с гражданки, нарушившей закон.

Емельянов отметил, что Дом полярников был выстроен в духе итальянского Ренессанса в 1930-е годы по проекту архитектора Евгения Иохелеса. Здесь располагалось 46 квартир, детский сад, домоуправление и квартира обслуживающего персонала, в подвале была котельная.

Кроме архитектурных достоинств Дом полярников интересен с точки зрения мемориальной ценности: в нем жили работники Главного управления Северного морского пути, выдающиеся исследователи Арктики, участники полярных экспедиций, Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн: Анатолий Алексеев, Павел Головин, Анатолий Лапидевский, Борис Чуховский, Иван Черевичный, Марк Шевелев, Александр Штепенко, Михаил Белоусов и другие.

Центральную часть фасада Дома полярников украшают граненые полуколонны и пилястры с коринфскими капителями, а между ними расположены охристо-красные стены лоджий. Галереи верхних этажей украшены коринфскими колоннами и геометрическим орнаментом стен. Все части здания увенчаны широким карнизом.

Глава Мосгорнаследия добавил, что в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия на собственников квартир в таких домах накладываются дополнительные обременения. Они связаны с необходимостью обеспечить сохранность исторического облика здания, поэтому любые работы должны быть согласованы с департаментом культурного наследия и с Мосжилинспекцией. В противном случае собственник предстанет перед судом и будет обязан вернуть объекту его исконный облик.