Собянин поставил задачу развивать патронажную и паллиативную помощь в Москве

МОСКВА,5 декабря. /ТАСС/. Первоочередной задачей московского здравоохранения должно стать развитие патронажной и паллиативной помощи, сказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на XVII ассамблее "Здоровье Москвы".

"Все эти направления должны развиваться в Москве, им должно уделяться первоочередное внимание", - сказал мэр.

Он также отметил, что перед врачами стоят очень серьезные задачи по своевременному выявлению онкологических заболеваний как в поликлиниках, так и в онкологических центрах.

"Сегодня онкология выступает на первый план. Это главная проблема московского здравоохранения и здоровья москвичей", - сказал он.

Кроме того, мэр призвал не забывать о том, что население Москвы с каждым годом становится все старше.

"За восемь лет количество людей, живущих более 80 лет, удвоилось и сегодня составляет уже более 600 тыс. человек. Это ставит перед нами совсем иные задачи", - отметил мэр.