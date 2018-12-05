ЦОДД предупредил автомобилистов о вечерних пробках в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы предупредили о пробках на Садовом и Третьем транспортных кольцах, а также на МКАД вечером в среду из-за снегопада. Об этом сообщается в среду в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве идет снег. К вечернему часу пик, который вот-вот начнется, на дорогах будет скользко. Ждем плотные заторы на Садовом, Третьем кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Если не хотите терять время в пробках, то сегодня городской транспорт для вас", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве 5 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Температура в среду будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, возможны небольшие осадки.