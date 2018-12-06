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Температура в Московском регионе опустится в четверг до минус 6 градусов

Местами возможна гололедица

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Небольшой снегопад и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг днем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Небольшой снег. Местами гололедица" - говорится в сообщении. Днем температура в Москве будет от минус 3 до минус 1 градуса, ночью опустится до минус 7 градусов.

В Подмосковье днем температура опустится до минус 6 градусов, ночью - до минус 10 градусов.

В четверг днем в Московском регионе ожидается западный и северо-западный ветер 5-10 м/с. В ночные часы сохранится вероятность осадков в виде снега и гололедица, ветер тех же направлений до 8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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