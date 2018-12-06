Предновогоднее украшение Москвы завершат к 13 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. декоративных элементов - световых арок, тоннелей, шаров, гирлянд - установят в Москве в преддверии празднования Нового года и Рождества. Монтаж украшений завершат к 13 декабря, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

"В канун празднования Нового года и Рождества Христова в столице установят почти 3 тыс. различных объемно-декоративных элементов. Все монтажные работы будут завершены 13 декабря… Все свето-декоративное оформление сконструировано с учетом требований безопасности, рассчитано на работу в сложных климатических условиях", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, в этом году в центре и округах столицы появятся 297 новогодних елей, которые будут установлены за счет городского бюджета и средств спонсоров. "В канун Нового года опоры наружного освещения украсят 800 световых панель-кронштейнов, около половины из которых будут представлять собой новые элементы. Например, фонари на улице Арбат будут украшены почти двухметровыми декоративными элементами "Занавес", а на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки появятся световые новогодние шары", - отметил Бирюков.

Он добавил, что в центральной части города - на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, а также в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост включатся уже знакомые жителям города большие световые арки. "На Лубянской площади появится объемно-декоративная конструкция в виде огромного светового шатра диаметром 60 метров, образованного из 200 нитей гирлянд. Центральным элементом композиции станет 30-метровая праздничная ель", - добавил заммэра Москвы.

Кроме того, по словам Бирюкова, на Никольской улице развернется обновленное "Звездное небо", Столешников переулок украсит новая конструкция "Улица мерцающих огней", а у цирка на проспекте Вернадского разместится масштабная арка "Время Рождества" высотой почти 19 метров. Центром входной группы станет двусторонний часовой механизм, работающий в реальном времени. Посетители музея-заповедника "Царицыно" смогут пройти сквозь 50-метровый "Музыкальный тоннель", который будет работать в различных светодинамических режимах с музыкальным сопровождением.