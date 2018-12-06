Пробки в Москве достигли семи баллов из-за непогоды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Семибалльные пробки фиксируются на дорогах Москвы утром в четверг из-за снегопада, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".
Как сообщается в Twitter столичного дептранса, "затруднено движение в сторону центра на Шоссе Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском и Кутузовском проспектах, Волоколамском, Дмитровском и Ярославском шоссе". Скорости также снижены на всем протяжении Садового кольца и ТТК.
В эти минуты затруднено движение в сторону центра на Шоссе Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском и Кутузовском проспектах, Волоколамском, Дмитровском и Ярославском шоссе.— Московский транспорт (@DtRoad) 6 декабря 2018 г.
Ранее москвичей попросили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада.
По данным Гидрометцентра РФ, в Москве минувшей ночью выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. Как ранее сообщили в Комплексе городского хозяйства, последствия ночного снегопада в Москве устраняли 55 тыс. человек, использовалось 7 тыс. единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.