Пробки в Москве достигли семи баллов из-за непогоды

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Семибалльные пробки фиксируются на дорогах Москвы утром в четверг из-за снегопада, следует из данных портала "Яндекс.Пробки".

Как сообщается в Twitter столичного дептранса, "затруднено движение в сторону центра на Шоссе Энтузиастов, Рязанском, Волгоградском и Кутузовском проспектах, Волоколамском, Дмитровском и Ярославском шоссе". Скорости также снижены на всем протяжении Садового кольца и ТТК.