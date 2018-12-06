Автомобилистов попросили пользоваться общественным транспортом Москвы до конца декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует горожанам по возможности пользоваться общественным транспортом в последние две недели декабря в связи с напряженной дорожно-транспортной ситуацией в Москве в преддверии новогодних праздников.

"Регулярные "новогодние пробки" будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад... ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря", - говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте Центра.

Отмечается, что в период подготовки к Новому году традиционно увеличится количество поездок жителей столицы и соседних регионов по городу. "По нашему прогнозу, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 млн сутки", - отметили в ЦОДД.

Кроме того, на загруженность дорог могут оказать влияние перекрытия в центре города, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях.

Как отметили в ЦОДД, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.