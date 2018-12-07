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Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в пятницу

Местами возможна гололедица

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в пятницу днем, ночью температура опустится до минус 12 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в Москве днем будет от 5 до 3 градусов мороза, ночью - от 9 до 7 градусов мороза. В Подмосковье столбики термометров днем покажут от 8 до 3 градусов мороза, ночью - от минус 12 до минус 7 градусов.

В пятницу в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с. В ночные часы вероятность осадков в виде снега сохранится, южный ветер достигнет скорости 7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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