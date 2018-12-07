МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московские электробусы перевезли полмиллиона пассажиров с 1 сентября. На маршрутах курсируют уже 23 инновационных транспортных средства, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня автобусы на электрической тяге курсируют на маршрутах № 73 от ВДНХ до шестого микрорайона Бибирева и № 80 от шестого микрорайона Бибирева до Осташковской улицы. В столице работают 23 электробуса. Новый транспорт продолжит выходить [его количество будет расти] на городские маршруты по мере поставок. Всего с начала сентября электробусы перевезли полмиллиона пассажиров", - сообщили в пресс- службе.
Экологичный транспорт начал перевозить пассажиров 1 сентября текущего года, в настоящее время на маршрутах курсируют 23 машины. Ими ежедневно пользуются более 7 тыс. человек. В столицу такие машины поставляют российские производители - "КамАЗ" и "ГАЗ". Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции.
По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
По будням, в среднем, автобусы, троллейбусы и трамваи в Москве перевозят 5,5 млн пассажиров. За три месяца городским наемным транспортом воспользовались 344,3 млн человек.