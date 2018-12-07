Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик достигла восьми баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" по состоянию на 17:30 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в северной части Садового кольца движение затруднено по внешней стороне, в западной - по внутренней, а в восточной - в обоих направлениях. Север МКАД загружен по внутренней стороне, юго-восток и юго-запад - в обоих направлениях. На Третьем транспортном кольце зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях.

Накануне столичный регион засыпало снегом. В связи с этим москвичей предупредили о неблагоприятной обстановке на дорогах и посоветовал им для поездок использовать общественный транспорт. На помощь автомобилистам тогда вышли 17 экипажей "Дорожного патруля".

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что коммунальные службы продолжают очистку города от снега. В работах задействовано около 6,5 тыс. единиц техники. За прошедшие сутки вывезено на снегосплавные пункты более 200 тыс. кубометров снега. Общий прирост снежного покрова с начала зимы составил 21 см.