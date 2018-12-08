Власти Москвы планируют вдвое увеличить число участников акции "День без турникетов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Столичные власти ожидают в 2019 году в два раза увеличить число участников акции "День без турникетов", во время которой жители могут познакомиться с работой столичных предприятий. Об этом сообщил ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"В этом году за пять акций у нас прошло 120 компаний и прядка 50 тыс. жителей города, в следующем году мы хотим планку поднять в два раза больше. Будем стараться привлекать больше компаний, делать больше новых форматов", - сказал он.

Фурсин призвал столичные предприятия более активно участвовать в мероприятии. Также он отметил, что хотелось бы активности от граждан, чтобы они "перед акциями голосовали за конкретные форматы, (показывали) кого бы они хотели посмотреть".

Чиновник отметил, что это уже пятая акция за год и сейчас город выбирает новые форматы. "Эта акция дала нам новый подход для формирования компаний Москвы. Мы сделали акцент на небольшие компании, на инновационные компании, это IT, медиа компании, крафтовое производство. Хотим показать не только крупные предприятия, которые показывали в прошлые года, но и малый и средний бизнес, который тоже создает свой продукт", - заявил Фурсин.

Также он добавил, что в следующих акциях возможно примут участие киностудии, типографии и издательства. "Сначала думали, что сделаем пробную акцию, но когда увидели, что на чтения, на паблик токи приходят в выходной, зал набит слушателями, мы понимаем, что это интересно", - сказал он.

По мнению Фурсина, самым необычным мероприятием этой акции станет квест в образовательном комплексе "Техноград". По его словам в рамках акции "День без турникетов " подобный квест проводится впервые. "Если детские технопарки стали заслуженной популярной точкой, то "Техноград" стал новым форматом для этой акции. (Это) квест для ребят, которые пройдут, наденут на себя костюмы различных профессий. Это позвонит увидеть комплекс и почувствовать себя в различных специальностях", - пояснил глава столичного департамента.

Об акции

Акция "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года, тогда на восьми предприятиях побывали около 600 человек. Последняя акция состоялась в октябре, в ней приняли участие почти 10 тыс. человек и около 50 предприятий.

В рамках организованных экскурсий, участники акции могут познакомиться с историей московской промышленности, узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях они могут поучаствовать в производственном процессе - собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.