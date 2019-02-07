Небольшой снег и до минус 6 градусов ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Небольшой снег и до минус 6 градусов ожидаются в четверг в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве - от 3 до 1 градуса мороза, в Подмосковье - до 6 градусов ниже нуля. Ночью в столице будет от минус 7 до минус 5 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов.

В четверг днем ожидается западный, северо-западный ветер 5-10 м/с, в ночь на пятницу - северо-западный до 10 м/ с. В ночные часы местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.