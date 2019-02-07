Полиция просит суд арестовать мужчину, устроившего конфликт у храма в центре Москвы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция просит арестовать мужчину, устроившего конфликт около храма Илии Пророка в Хамовниках в центре Москвы, сообщили ТАСС в Таганском суде столицы.

"В суд поступили материалы следственных органов в отношении Самойлова С. о заключении под стражу", - сказал представитель суда. Ему вменяется часть 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщал ТАСС, что у храма Илии Пророка 5 февраля произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и мужчиной. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства. Некоторые СМИ сообщали, что в храме неизвестный угрожал взрывом. Титов подчеркнул, что информация об угрозе взрыва в храме не соответствовала действительности.