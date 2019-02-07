Более 90 тыс. человек в Москве будут сдавать ГИА для 11 классов в 2019 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Участниками государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов станут в текущем году свыше 90 тыс. человек, для них будет организовано более 350 пунктов приема экзамена. Об этом сообщил в четверг замдиректора Московского центра качества образования, руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

"По 11 классу в базе 90 тыс.участников ГИА, более 60 тыс. из них - выпускники текущего года. Также у нас активно принимают участие в ГИА завершившие освоение какого-либо предмета и выпускники прошлых лет. Для проведения ГИА 11 классов будет создано более 350 пунктов приема экзамена", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Постульгин уточнил, что пункты проведения экзамена предусмотрены не только в образовательных учреждениях, но также на дому, в медучреждениях, в учреждениях ФСИН.

Он добавил, что в качестве участников итоговой аттестации 9 классов на сегодня зарегистрировались более 93 тыс. человек, для них будет организовано более 470 пунктов проведения экзамена.

1 февраля завершилась подача заявлений на участие в ГИА 11-классиков. Регистрация на участие в ГИА для учащихся 9 классов открыта до 1 марта.