Суд арестовал мужчину за ложную угрозу взрыва храма Илии Пророка в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину за ложное сообщение о взрыве храма Илии Пророка в Хамовниках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Самойлова Сергея меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля 2019 года", - сказал представитель суда. Самойлову вменяется часть 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщал ТАСС, что у храма Илии Пророка 5 февраля произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и мужчиной. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства. Некоторые СМИ сообщали, что в храме неизвестный угрожал взрывом.