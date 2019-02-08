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Москва выделит 200 млрд рублей до 2024 года на развитие железных дорог в городе

Также средства в проект направят из федерального бюджета и РЖД

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены выделить из городского бюджета 200 млрд рублей на развитие железных дорог в столице до 2024 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Вчера мэр Москвы и руководство РЖД утвердили программу [развития железных дорог]. Это программный документ, рассчитанный до 2024 года. В программу вложены средства Москвы, средства РЖД, средства федерального бюджета", - сказал Хуснуллин, добавив, что объем софинансирования проекта со стороны Москвы составит порядка 200 млрд рублей на ближайшие четыре-пять лет.

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Россия
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