Москва выделит 200 млрд рублей до 2024 года на развитие железных дорог в городе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены выделить из городского бюджета 200 млрд рублей на развитие железных дорог в столице до 2024 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Вчера мэр Москвы и руководство РЖД утвердили программу [развития железных дорог]. Это программный документ, рассчитанный до 2024 года. В программу вложены средства Москвы, средства РЖД, средства федерального бюджета", - сказал Хуснуллин, добавив, что объем софинансирования проекта со стороны Москвы составит порядка 200 млрд рублей на ближайшие четыре-пять лет.