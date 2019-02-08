Строительство второго выхода метро "Комсомольская" начнется не раньше 2020 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство второго выхода станции Московского метрополитена "Комсомольская" начнется не ранее, чем через год, поскольку для такого сложного проекта еще не подобрано технологическое решение. Об этом журналистам в пятницу сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Не раньше чем через один год, крайне сложный проект", - сказал Хуснуллин, пояснив, что для строительства выхода необходимо наклонным ходом пройти на глубину 50 метров к существующему тоннелю.

По словам Хуснуллина, власти города пересмотрели уже порядка 10 проектов для строительства второго выхода, однако пока подходящее технологическое решение не найдено. "Думаю, что в течение полугода найдем техническое решения, каким образом этот второй выход построить, и сможем назвать конкретные сроки", - сказал Хуснуллин. Также заммэра отметил, что место расположения выхода еще не определено и будет зависеть от принятого технологического решения.

Ранее Хуснуллин сообщил, что власти столицы приняли решение о строительстве дополнительного выхода на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро. Уточнялось, что второй выход будет организован на северную сторону Комсомольской площади - к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам и улице Каланчевская. Строительство второго выхода не потребует закрытия всей станции, уточнял он.