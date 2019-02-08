Суд приостановил работу московского кафе с мопсами на 45 суток

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Коптевский районный суд Москвы приостановил на 45 суток работу кафе "Мопс Тайм" на Дмитровском шоссе, где ранее были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает в пятницу столичное управление Роспотребнадзора.

"Коптевским районным судом города Москвы вынесено постановление о приостановлении деятельности кафе "Мопс Тайм" ИП Моисеев А.А. на срок 45 суток", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что решение суда было вынесено 5 февраля.

Специалисты надзорного ведомства обнаружили, что животные содержались в том же помещении, где готовилась пища, что запрещено санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, у владельцев отсутствовали документы, подтверждающие прививки мопсов от бешенства. 31 января по итогам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело и временно приостановил деятельность кафе.