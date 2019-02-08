Жители Москвы в третий раз примут участие в массовой гонке "Лыжня России"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2019" пройдет в Москве в субботу, центральная площадка первенства будет расположена на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

"9 февраля 2019 года третий раз подряд состоится московский этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2019". Заезды пройдут в формате 11 отдельных лыжных стартов по административным округам города на лыжных трассах, расположенных в удобной транспортной доступности", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в массовой гонке примут участие свыше 20 тыс. москвичей.

В сообщении департамента уточняется, что центральной площадкой московского этапа гонки выбрана лыжная трасса в северо-западном административном округе у физкультурно-оздоровительного комплекса "Лазурный". Церемония открытия состоится в 10:45.

В этот же день в Измайловском парке на специально подготовленных лыжных трассах в 500 и 1000 м запланировано проведение отдельных открытых московских соревнований по лыжному спорту для лиц с ограниченными возможностями. "Для участников этих соревнований различных возрастных категорий, начиная с 14-летнего возраста, будут обеспечены необходимые условия по доступности, теплые раздевалки, прокат лыжного инвентаря", - говорится в сообщении.

Кроме того, во всех местах проведения будет организован прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.