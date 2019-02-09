Городской наземный транспорт Москвы по объему перевозок практически сравнялся с метро

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пассажиры общественного наземного транспорта Москвы ежедневно совершают порядка 7,4 млн поездок в рабочий день. Этот показатель практически равен числу совершаемых поездок в столичной подземке в будний день, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Наземный транспорт почти догнал #мосметро по объему перевозок: около 7,4 млн поездок в будний день. В прошлом году на внутригородских маршрутах расписание выполнялось на 96% за счет улучшения движения на дорогах, ввода выделенных полос и обновления парка.

В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров в будние дни, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Московского метрополитена.

"Наземный транспорт почти догнал мосметро по объему перевозок: около 7,4 млн поездок в будний день. В прошлом году на внутригородских маршрутах расписание выполнялось на 96% за счет улучшения движения на дорогах, ввода выделенных полос и обновления парка", - говорится в сообщении.

ГУП "Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.