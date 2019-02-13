Показатель смертности в ДТП снизился на дорогах Москвы в 2018 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Показатель смертности в ДТП на дорогах Москвы в 2018 году составил 3,67 человек на 100 тыс. населения, тенденция к его сокращению наблюдается последние 11-12 лет. Об этом сообщил главный инспектор по безопасности дорожного движения Москвы Виктор Коваленко в интервью "Российской газете".

"Аварийность за последние 11-12 лет идет только к сокращению", - сказал он.

"Есть такой критерий - социальный риск. Это количество погибших на 100 тыс. населения. В Москве этот показатель составил 3,67 погибших. Это достаточно высокий показатель с учетом того, что согласно Стратегии безопасности дорожного движения, мы должны достичь показателя 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году", - рассказал Коваленко.

"Фактически, эту задачу мы уже выполнили", - отметил он.

По его словам, за последний год число аварий с участием нетрезвых водителей на дорогах столицы снизилось на 37,8%. "Конечно, дало эффект ужесточение ответственности. То есть за повторное управление в нетрезвом виде - уголовная статья. Суды стали жестче относиться к подобным случаям", - отметил глава ГИБДД Москвы.