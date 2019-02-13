Мексиканские страсти, квесты и шоколад. День всех влюбленных в музеях Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Многие московские музеи приготовили особую программу в честь Дня всех влюбленных, который отмечается в четверг. Флешмоб на выставке "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера", шоколадное мини-ателье, квест "В поисках жемчужин", экскурсия в прошлое и многое другое ждет влюбленных в этот день.

Музей Тропинина и московских художников устроит в этот день "перформанс любящих сердец". В холле музея установят большой мольберт, где каждый сможет нарисовать сердечко с именем любимого человека. Затем художник Александр Белугин превратит холст в произведение современного искусства. Также в этот день в музее состоится награждение волонтеров и лауреатов конкурса детского рисунка "Музей глазами детей - 2018".

Настоящие мексиканские страсти ждут в этот день гостей центрального выставочного зала "Манеж", где проходит выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера". В День всех влюбленных посетителей приглашают принять участие в флешмобе Viva la Frida и прогуляться по выставке в образе ее главных героев - Фриды и Диего. Все, кто придет на выставку в образах Кало и Риверы, смогут посетить ее бесплатно и без очереди.

Музей современной истории России приглашает влюбленных на выставку "История русского шоколада", где можно увидеть нераспечатанные коробки с конфетами (некоторым из них уже больше века), шоколадные музыкальные шкатулки, коллекционные образцы упаковки, посвященные знаменательным историческим датам и многое другое.

На выставке есть шоколадное мини-ателье с демонстрацией полного процесса создания шоколада: начиная с обжарки какао-бобов и заканчивая рождением шоколадной плитки на самом современном оборудовании. "В День всех влюбленных можно будет сделать ее в форме сердца и взять на память", - рассказали в пресс-службе музея.

Любовь и Москва

Музей Москвы в этот день организует кураторскую экскурсию, посвященную любви и Москве. Гостям расскажут о романтичных страницах жизни вечернего города, запечатленных художниками, фотографами и кинооператорами.

"Во время экскурсии гости перенесутся на первую советскую вечеринку времен НЭПа и окажутся в коммуналке, где все соседи собирались вместе перед телевизором "КВН"; прогуляются по шумным улицам и заглянут в тихие укромные уголки. Здесь же можно будет вернуться в самый любимый москвичами предновогодний вечер из 1980-х или насладиться самой зрелищной частью экспозиции - фотоподборкой с современными и историческими видами мегаполиса", - рассказали в музее.

"В поисках жемчужин" и валентинки из ленточек

В Дарвиновском музее символом Дня всех влюбленных выбрали жемчуг. "Согласно древнегреческой легенде, жемчуг - это застывшие слезы влюбленной нимфы, прогневавшей богов и заточенной в высокую башню за свою любовь к простому смертному. Поэтому именно жемчуг был выбран символом этого дня", - пояснили в пресс-службе.

Гостям музея предложат пройти квест "В поисках жемчужин", побывать на открытии выставки "Кардиограмма", получить в дар авторскую работу от молодых художников музея и узнать, как жемчуг завоевал сердца императриц и модниц.

В Музее Сергея Есенина в этот день пройдет тематическая экскурсия - посетители смогут больше узнать о любовной лирике классика. После этого любой желающий может научиться делать валентинки из шелковых лент. Тем, кто предпочитает творчество Владимира Маяковского, в этот день стоит заглянуть в музей поэта на Красной Пресне, где пройдет лекция, посвященная его жизни и творчеству.

Галерея классической фотографии подарит влюбленным парам возможность бесплатно посетить текущие выставки. Гости увидят работы восходящей звезды французской фотографии Алекса Перрэ "Перекрестки миров", документальный проект венгерского фотографа Андраша Фекете "Зимние сказки", экспозицию классика американской пейзажной фотографии Клайда Бутчера, а также работы российского мастера промышленной фотографии Артема Василькова.