Около 800 км путей очистили от снега на МЖД за минувшие сутки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. железнодорожников и спецтехника очистили от снега порядка 800 км путей и вывезли более 80 тыс. кубометров снега за минувшие сутки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"За минувшие сутки железнодорожники очистили от снега порядка 800 км путей и вывезли более 80 тыс. кубометров снега. В ликвидации последствий сильного снегопада, накрывшего столичный регион, были задействованы пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины и более 7 тыс. железнодорожников", - говорится в сообщении.

Работы по уборке снега продолжаются. Так, усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать пригородным и пассажирским поездам.

МЖД также призывает пассажиров соблюдать правила безопасности на железной дороге: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, а автомобилистов - соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего в Москве за 12-13 февраля снега побило рекорд 23-летней давности. По данным Гидрометцентра, в четверг в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза.