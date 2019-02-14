Похолодание до минус 12 градусов ожидается в Москве 19 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Похолодание до минус 12 градусов ожидается в Москве в следующий вторник, 19 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Еще 18 февраля температура будет от нуля до минус пяти градусов, а 19 февраля уже понизится до минус 7-12 ночью и минус одного-пяти днем. Все это связано с изменением циркуляции воздушных масс. Давление будет выше нормы, существенных осадков не прогнозируется", - сказал он.

При этом 15 февраля столбик термометра приблизится к нулевой отметке, а 16-17 февраля в столице снова будет оттепель до плюс трех градусов, добавил Вильфанд.