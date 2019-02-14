Москва и "Р-Фарм" заключили второе офсетное соглашение для производства онколекарств в РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик подписали на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи второе офсетное соглашение в области производства онкологических препаратов. Вместе с ранее заключенным контрактом объем инвестиций составит 8 млрд рублей, это позволит обеспечить почти 2/3 собственного производства лекарств такого типа, заявил Собянин на церемонии подписания соглашения.

Контракт был заключен осенью 2018 года между правительством города и компанией "Р-Опра" (входит в группу "Р-Фарм") и предусматривал организацию производства и долгосрочные поставки лекарственных препаратов. По данным пресс-службы столичной мэрии, новое соглашение дополняет его положения, в частности, регулирует вопросы обмена информацией и привлечения новых инвесторов.

"Большая часть препаратов, которые мы закупаем для москвичей - это импортный препарат. Чтобы избавиться от импортной зависимости, сделать препараты качественными и по оптимальной цене и производить в нашей стране, в свое время принят закон об офсетных сделках. Москва заключает вторую офсетную сделку <...> Это закроет почти две трети всей номенклатуры лекарств в области онкологии", - сказал Собянин.

Контракт был заключен сроком на 10 лет, из которых 3-4 года отводится на создание производства. Всего инвестор планирует открыть 12 производственных линий, изначально предполагалось инвестировать 5,8 млрд рублей. Производство планируется создать на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде. В общей сложности запланирована поставка 31 препарата для лечения и профилактики онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний.

Российская инновационная компания "Р-Фарм" была основана в 2001 году. Занимается производством лекарственных препаратов, включая онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные, средств лечения рассеянного склероза, сахарного диабета и др.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.