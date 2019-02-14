Москва в 2018 году заключила договоры аренды недвижимости почти на 1 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в 2018 году заключили договоры аренды недвижимости на сумму порядка 1 млрд рублей, сообщил ТАСС первый замглавы столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Если говорить в деньгах, то дополнительные доходы бюджета от сдачи городских помещений в аренду в 2018 году составят порядка 1 миллиарда рублей. Это достаточно существенная сумма. Мы стараемся оперативно вовлекать помещения в хозяйственный оборот, как только мы получаем их в казну в виде свободного помещения либо освобождаем от предыдущих арендаторов", - сказал Пуртов.

Он уточнил, что с начала 2018 года власти реализовали на торгах по аренде 425 объектов общей площадью 81,7 тыс. кв. м. "На четверть объектов больше, чем в прошлом году, сдал город инвесторам в аренду посредством проведения торгов в 2018 году", - отметил первый замглавы.

Пуртов добавил, что в 2017 году на торгах по аренде было реализовано 289 объектов на общую сумму 589 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.