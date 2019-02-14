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Полиция не нашла взрывных устройств на Ярославском и Киевском вокзалах Москвы

Ранее сообщалось, что эвакуация на Киевском вокзале закончена

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В полиции подтвердили, что взрывных устройств не было обнаружено на Киевском и Ярославском вокзалах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступили сообщения о подозрительных предметах на Ярославском и Киевском вокзалах. Сотрудниками транспортной полиции проведены проверки железнодорожных вокзалов. Подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.

Ранее в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" сообщили ТАСС, что эвакуация на Киевском вокзале закончена в 18:25 мск, вокзал работает в штатном режиме. На Ярославском вокзале проверочные мероприятия проходили без эвакуации.

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