Восемь человек, по уточненным данным, спасены в ходе тушения пожара в доме в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Восемь человек, по уточненным данным, спасены при тушении пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Всего спасены восемь человек, из них трое детей и один инвалид", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что в подвале жилого дома на Большой Дмитровке, 21/7 произошло возгорание. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м, сейчас оно потушено.

"Сведений о пострадавших нет", - сообщили в главке.