Жилой дом на Смоленской набережной в Москве признали памятником архитектуры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Монументальный жилой дом на Смоленской набережной в Москве, построенный в 1950-х годах в стиле сталинский ампир, признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Генеральский дом на Смоленской набережной пополнил список объектов культурного наследия регионального значения <...> После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения жилой дом на Смоленской набережной находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним", - говорится в сообщении.

Дом расположен по адресу Смоленская набережная, 5/13. Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, 12-этажный многоквартирный дом был спроектирован в 1943 году, однако из-за Великой Отечественной войны строительство отложили и вернулись к нему лишь в 1950-х годах. Проект дома разработали архитекторы Борис Бархин, Николай Гайгаров и Моисей Лерман. До наших дней здание сохранилось в первоначальном виде.

Главный фасад жилого дома, выходящий на Смоленскую набережную, асимметричен, с северной стороны его украшает невысокая башня с арками. Окна первого этажа обрамлены наличниками с изображением цветочных букетов, переплетенных лентами. В подъездах сохранился оригинальный декор - арки с растительным орнаментом, лепные розетки на потолках и карнизы.

Дом предназначался для генеральского состава Советской армии, однако в нем жили также артисты, ученые. В разное время его жильцами были генерал-полковник авиации Сергей Ушаков, генерал Иван Федюнинский, артист Андрей Попов, балерина Екатерина Максимова. Здание по-прежнему остается жилым.