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На Самаркандском бульваре в Москве неизвестные застрелили человека

В городе ввели план "Перехват

МОСКВА, 15 февраля./ТАСС/. Неизвестные застрелили человека на Самаркандском бульваре в Москве и скрылись на автомобиле. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Преступление произошло по адресу: Самаркандский бульвар, 6. Неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия и застрелили мужчину, с места происшествия они скрались на автомобиле марки BMW с грязными номерами. В городе введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства. По его словам, управление СК РФ по Москве уже возбудило уголовное дело.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт гибели человека на Самаркандском бульваре, однако подробности инцидента не сообщили.

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