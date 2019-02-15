В Москве более 450 тыс. куб. м снега вывезли на плавление за сутки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Около 22 млн куб. м снега утилизировано в Москве с начала зимнего сезона, в том числе порядка 450 тыс. куб. м за минувшие сутки, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий и внутриквартальных проездов ведутся в непрерывном режиме, только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено и утилизировано более 450 тыс. куб. м снега. Всего с начала сезона на снегосплавных пунктах столицы утилизировано 22 млн куб. м снега", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для вывоза снега задействовано более 3 тыс. самосвалов.