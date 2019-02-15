В Москве ограничат движение в районе аэропорта Внуково

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение на Большой Внуковской и 1-й Рейсовой улицах в Москве частично ограничат с февраля по август в связи с прокладкой инженерных сетей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение будет ограничено на 1-й Рейсовой улице в районе нескольких домов. На разных участках ограничения введут с 18 февраля по 25 апреля и с 10 мая по 31 августа.

На Большой Внуковской улице движение на разных участках ограничат с 18 февраля по 25 апреля, а также с 10 мая по 20 августа