Пять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 24 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 16 по 24 февраля ... временно закрыты станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". В обычном режиме поезда начнут ходить 25 февраля в 05:30", - сказали в пресс-службе.

Компенсационный транспорт и перекрытие улиц

В эти дни между закрытыми станциями будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Планируется задействовать в перевозках более 230 автобусов. Они будут передвигаться с интервалом раз в минуту с остановками у закрытых станций.

До пяти минут в часы пик сократятся интервалы движения трамваев №13, проезд на них во время закрытия участка Сокольнической линии также будет бесплатным. Трамваи ходят через станции "Бульвар Рокоссовского", "Преображенская площадь", "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская" от Детского санатория (район Метрогородок).

Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним. Изменения действуют с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля. С подробной схемой ограничений можно ознакомиться на Едином транспортном портале.

В связи с ограничениями прогнозируется осложнение дорожно-транспортной ситуации на прилегающих участках, в частности, на улицах Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Сокольнический вал. Автомобилям каршеринга и такси в эти дни доступ на перекрытые улицы будет запрещен.

"Ежедневно с 16 по 24 февраля более 60 сотрудников ДПС будут обеспечивать непрерывный контроль за безопасностью дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена. На время ограничений пропуск жителей и людей, работающих в зоне перекрытий, а также транспорта, обслуживающего эти территории, будет осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции на основании подтверждающего документа: паспорта либо пропуска на работу", - сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, добавив, что допуск гостей на закрытую территорию будет решаться в индивидуальном порядке.

Большая кольцевая линия

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.