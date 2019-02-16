В Москве ожидаются облачная погода и гололедица

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура составит от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до 2 градусов мороза.

Ветер днем северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 4 градусов.