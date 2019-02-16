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Строительство на всех участках Юго-Восточной хорды в Москве начнут до конца года

Работы уже начались на тех участках, по которым получены необходимые документы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) - автомобильной магистрали, которая пройдет через 10 районов Москвы, - планируется начать на всех участках до конца года, сообщил в субботу журналистам заммэра города Марат Хуснуллин.

"Юго-Восточная хорда - важнейший этап нашей стратегии по строительству дорог. На тех участках, где мы имеем документацию, на данный момент уже приступили к работам. До конца года приступим к строительству на всех участках", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что кольцо, образованное тремя хордами (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной) и Южной рокадой могут "замкнуть" в ближайшие три-четыре года. Протяженность его дорог составит 133 км, что на 30% больше, чем МКАД.

Согласно проекту, ЮВХ протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы - Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу.

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