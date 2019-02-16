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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре ночью в Москве

В ведомстве рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер и гололед ожидаются ночью 17 февраля в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением ночью и утром до 11:00 мск 17 февраля местами в Москве ожидается ветер западной четверти с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица", - сказали в ведомстве.

В МЧС настоятельно рекомендовали автовладельцам быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам - обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

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