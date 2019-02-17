МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько домов на западе Москвы обесточены из-за повреждения электрокабеля во время строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

"При проведении строительных работ в Можайском районе (Западный административный округ Москвы) был поврежден электрический кабель. В результате несколько домов на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе были обесточены", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы оперативно прибыли на место и приступили к ремонтным работам.