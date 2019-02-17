В Москве впервые состоится Всемирный благотворительный форум

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Открытие Всемирного благотворительного форума (World Charity Forum) впервые пройдет в понедельник в Москве.

"Основная задача - это, собственно, объединение во имя лучшего мира. Второй момент - это собрать лучшие мировые практики благотворительности и филантропии, и обмен опытом, знаниями, обмен технологиями. Это была цель форума: собрать представителей данного сектора для того, чтобы был диалог, потому что в диалоге рождаются решения. У нас слоган: "Вместе мы можем намного больше". Это основной посыл - объединение ради лучшего мира", - рассказала ТАСС основатель и президент форума Татьяна Попова.

Центральными темами Всемирного благотворительного форума станут успешные примеры реализации и внедрения мировой практики в области благотворительности, а также тенденции и перспективы социального предпринимательства. Кроме того, в рамках форума пройдет вручение Всемирной премии в области благотворительности. Она будет присуждена проектам, направленным на образование и воспитание детей, заботу о людях с ограниченными возможностями, охрану окружающей среды, сохранение объектов культурного наследия и искусства, а также на защиту прав человека и развитие международной благотворительности.

Всемирный благотворительный форум - это международная диалоговая площадка, призванная к консолидации благотворителей по всему миру. "Деятельность форума направлена на полномасштабную реализацию фундаментального принципа: "Благотворительность без границ", - отмечается в сообщении пресс-службы мероприятия.