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На Горьковском направлении МЖД задерживается движение электричек

Причиной названа незапланированная остановка одного из пассажирских поездов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов задерживается в понедельник утром на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Горьковского направления, задерживающихся в результате незапланированной остановки одного из пассажирских поездов. В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы. В настоящее время пассажирский поезд продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что диспетчеры прилагают все усилия, чтобы сократить опоздание и ввести движение в график.

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