Фасад Центрального павильона проката в Парке Горького реконструируют в стиле биотек

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фасад Центрального павильона проката спортинвентаря в московском Парке Горького, который в скором времени закроется на реконструкцию, будет напоминать отшлифованный водой и временем камень. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Ранее сообщалось, что здание постройки 50-60-х годов прошлого века реконструируют. По окончании работ там откроется кафе, туалет для инвалидов, на прилегающей территории появятся малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, зеленые насаждения.

"Москомархитектура утвердила дизайн-проект обновленного павильона. Близость Пушкинской набережной Москвы-реки вдохновила авторов проекта обратиться к архитектурному стилю биотек - этот стиль призывает заимствовать облик домов и сооружений или отдельные его элементы в природе. Например, дома могут повторять по форме морскую волну, цветы лотоса, ракушку. Гладкие полуовальные стены павильона Парка Горького будут напоминать отшлифованный водой и временем речной камень", - приводятся на портале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, при работе в стиле биотек применяют натуральные материалы, металл, а также архитектурный бетон - прочный и при этом очень пластичный. Он позволяет специалистам по всему миру создавать жилые дома, мосты и даже небоскребы причудливых форм. После реконструкции главный вход в павильон проката в Парке Горького будет почти полностью прозрачным. В здании сделают стеклянные панорамные окна, из которых будет открываться вид на зеленую аллею с лавочками и ландшафтной подсветкой.

В павильоне можно будет взять в аренду взрослые и детские велосипеды, скейтборды, самокаты, роликовые коньки и другой спортивный инвентарь. Перекусить после прогулок и занятий спортом гости смогут в небольшом кафе, рассчитанном на 40 мест. Также будут работать камеры хранения и туалеты. Работы по обновлению Центрального павильона проката начнутся весной.