Лекции, выставки и концерты пройдут в музеях Москвы ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальные программы по случаю празднования Дня защитника Отечества будут организованы в 13 московских музеях. Как сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы, первые праздничные мероприятия стартуют уже 20 февраля.

Так, в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова накануне праздника можно будет послушать лекцию "Герои земли русской", на которой расскажут о военных подвигах в произведения русских художников. В День защитника Отечества в галерее состоится концерт лауреатов международных конкурсов "Но ты и дорог мне такой", а с 20 по 25 февраля там пройдет выставка картин Александра Шилова "России славные сыны".

В Доме Высоцкого на Таганке до 5 марта будет открыта бесплатная фотовыставка "Защитники Отечества", а 21 февраля в нем состоится театрализованный концерт "Бери шинель, пошли домой". В музее В. А. Тропинина и московских художников его времени для гостей организуют тематические экскурсии, а в музее "Садовое кольцо" до 26 февраля будет работать выставка моделей автомобилей коллекционера Никиты Бакалова "Авто: история, стиль, движение".

Кроме того, Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане ждет гостей на творческую встречу "Будь верен присяге", на котором выступят ветераны и действующие военнослужащие.

Также москвичи смогут посетить музей-панораму "Бородинская битва" 23 февраля и музей героев Советского Союза и России, в котором состоится обзорная экскурсия "На встречу с героями". Помимо этого, музей "Кутузовская изба" подготовил интерактивную программу "Солдатская сказка" для детей 7-10 лет, а в Государственном музее обороны Москвы 23 февраля состоится мероприятие "Творцы русского оружия: от Мосина до Калашникова", в ходе которого москвичам расскажут о жизни известных оружейников.