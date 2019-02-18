Услуги Росреестра в Москве в честь 23 февраля и 8 марта оформят на два дня быстрее

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Управление Росрееста по Москве и центры госуслуг "Мои документы" запускают совместную акцию ко Дню защитника Отечества и 8 марта, в рамках которой в период праздников услуги Росреестра можно будет получить на два дня раньше установленного срока. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

"В период с 20 по 25 февраля и с 6 по 10 марта 2019 года сроки предоставления услуг Росреестра <...> в центрах госуслуг "Мои документы" будут сокращены на два дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что физические лица (правообладатели) должны обратиться в центры госуслуг лично.

Таким образом, срок предоставления услуг по документам, принятым на государственный кадастровый учет, составит пять рабочих дней, по документам, принятым на государственную регистрацию прав, - семь дней, по документам, принятым на проведение единой процедуры, - 10.

"Акции по сокращению сроков учетно-регистрационных действий проводятся с 2015 года, и рост числа заявок в этот период доказывает их востребованность", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, что акция не распространяется на заявителей, которые обращаются по доверенности и воспользовавшихся услугами риэлторских компаний.

Управление Росрееста по Москве осуществляет на территории города функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных.