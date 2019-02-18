ЦОДД усилил штат дорожных патрульных в районе закрытых станций метро в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) увеличил до 15 человек штат дорожного патруля для помощи водителям в районе закрытых станций Московского метрополитена. Об этом учреждение сообщает в Twitter.
.Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.
"Мы добавили еще пять экипажей дорожного патруля в район закрытых станций Сокольнической линии, теперь их там 15. Патрульные регулируют движение и помогают водителям, подсказывая маршруты. Они будут здесь с вами до конца перекрытий", - говорится в сообщении.
Мы добавили ещё 5 экипажей Дорожного патруля в район закрытых станций Сокольнической линии - теперь их там 15. Патрульные регулируют движение и помогают водителям, подсказывая маршруты. Они будут здесь с вами до конца перекрытий.— ЦОДД (@gucodd) 18 февраля 2019 г.
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Дорожный патруль - первая городская система оказания помощи на дорогах, была создана в мае 2017 года. Ежедневно патрульные сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.
Дорожный патруль получает сигнал из ситуационного центра ЦОДД. Кроме активной работы на дороге служба занимается контролем дорожной инфраструктуры - сообщает о неисправностях знаков, светофоров, а также о незапланированных и несогласованных ограничениях и дорожных работах. Служба работает круглосуточно и без выходных. В штате - более 100 человек.